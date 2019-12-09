حساب “أولمبيك مارسيليا” الرسمي: “يا زينك يا البطل ويا الكحلوشة” !

الرياضة
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حساب “أولمبيك مارسيليا” الرسمي: “يا زينك يا البطل ويا الكحلوشة” !
بقلم أمير بهلول

نشر الحساب الرسمي لنادي “أولمبيك مارسيليا” عبر “التويتر” صورة للمدرب الوطني “جمال بلماضي” وهو يعطي ضربة البداية في مباراة أمس الأحد.

وكان نادي “مارسيليا” قد كرم الناخب الوطني رفقة بعض اللاعبين الأفارقة الذين تألقوا مع الفريق الفرنسي.

وجاء في حساب “لوام”: “يا زينك يا بطل ويا الكحلوشة.. هكذا كانت ضربة البداية في مباراة مارسيليا بوردو”.


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