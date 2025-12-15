حساب “البوندسليغا” يتغنى بنجوم “الخضر”

نوّه الموقع الرسمي للدوري الألماني “البوندسليغا”، بتألق ثنائي المنتخب الوطني، محمد أمين عمورة، ورامي بن سبعيني، بعد تألقهما هذا الأسبوع رفقة فولسبورغ وبوروسيا دورتموند على التوالي.

ونشر حساب “البوندسليغا” عبر “فيسبوك” أمس الأحد، صورة لبن سبعيني، بعنوان “أسبوع تألق أبناء الجزائر”، مضيفا: “بعد عمورة أمس.. رامي بن سبعيني يسجل لبوروسيا دورتموند ويمنحه التقدم على فرايبورغ في الشوط الأول”.

وكان عمورة، قد ساهم السبت، في عودة فولسبورغ، بفوز كبير أمام المضيف بوروسيا مونشنغلادباخ، بنتيجة 3-1، سجل منها هدفا، في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الألماني.

كما ساهم بن سبعيني، العائد إلى التشكيلة الأساسية في “البوندسليغا” بعد 4 جولات متتالية، في عودة دورتموند، بنقطة ثمينة من مواجهة فرايبورغ، لحساب ذات الجولة. بتسجيله هدف فريقه الوحيد، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي.

يشار إلى أن عمورة، وقبل التحاقه اليوم الاثنين، بتربص “الخضر” الخاص بكأس أمم إفريقيا. وصل إلى المساهمة التهديفية رقم 8 في 15 مباراة هذا الموسم، رفقة فولسبورغ، بواقع 6 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

بينما شارك بن سبعيني، رفقة دورتموند، في 18 مباراة هذا الموسم. ما بين “البوندسليغا” وكأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، ساهم خلالها بـ 4 أهداف، بواقع تمريرة حاسمة واحدة وثلاثة أهداف.