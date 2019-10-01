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حساب الدوري الفرنسي يصف صفقة “سليماني” بالإختيار الرائع

الرياضة
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حساب الدوري الفرنسي يصف صفقة “سليماني” بالإختيار الرائع صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يواصل النجم الدولي الجزائري لفريق موناكو الفرنسي “إسلام سليماني” حصد الثناء بعد تألقه في بداية هذا الموسم.

حيث جاء الدور هذه المرة على الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الذي نشر فيديو لسليماني.

وأرفق الحساب الفيديو الذي يُظهر أهداف السوبر سليم وتمريراته الحاسمة بعبارة:”بطل إفريقيا يُقدم بداية رائعة مع فريقه الجديد، اختيار رائع من فريق موناكو”.

وشارك “سليماني” في 5 مباريات مع موناكو سجل خلالها 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=706930

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