حساب السيتي:”إنه يوم الرجل اليُسرى.. من هو الأحسن؟”

تسائل الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن صاحب أفضل رجل يُسرى داخل قلعة السيتيزن.

ونشر الحساب بعد لقاء بيرنلي صورة للاعبي السيتي مُرفقا إياها بعبارة:”إنه يوم الرجل اليسرى.. 7 أرجل يُسرى صنعت الفارق لمانشستر سيتي اليوم”.

وأضاف الحساب:”لكن من هو أفضل لاعب في السيتي يلعب بالرجل اليُسرى؟”.

وجاءت إشادة الحساب الرسمي للسيتي بعد التألق الكبير لساني ،بيرناردو سيلفا ومحرز في مواجهة بيرنلي وهم اللذين يلعبون كلهم بالرجل اليسرى.