حساب السيتي:”الكثير من المهارة والإبداع في صورة واحدة”

يواصل الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على التويتر إشادته الكبيرة بالنجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

وذلك بعد التألق اللافت للإنتباه للساحر الجزائري في المباريات الآخيرة من خلال تسجيله للأهداف وتقديمه لعديد التمريرات الحاسمة.

حيث نشر حساب السيتيزن صورة محرز رفقة بيرناردو سيلفا من الحصة التدريبية الآخيرة قبل مواجهة دينامو زغرب الكرواتي في دوري أبطال أوروبا.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”الكثير من المهارة والإبداع في صورة واحدة”.