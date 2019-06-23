“حساب السيتي”:”كل التوفيق لك يا رياض”

عبر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن دعمه لنجمه الدولي الجزائري “رياض محرز” قبل مواجهة “الخضر” ضد “كينيا”.

ونشر الحساب الرسمي لفريق السيتي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمسية اليوم الأحد صورة “رياض محرز”.

وأرفق الحساب صورة محرز بعبارة:”الليلة يبدأ محارب الصحراء رياض محرز مسيرته في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.. كل التوفيق لك يا رياض”.