حساب “السيتي” الرسمي لمحرز :”فداك كل ركلات الجزاء يافخر العرب”

إفتخر الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” على موقع “تويتر”، بالدولي الجزائري الجزائري، رياض محرز بعد هدفه في مرمى “توتنهام”، الإثنين.

وغرّد الحساب العربي لـ”السكاي بلوز” بالتالي :”فداك كل ركلات الجزاء يا فخر الغرب”.

وجاءت هذه الجملة بمثابة رد مُباشر للإنتقادات التي تعرض لها اليساري، بعدما ضيع ضربة جزاء منذ أسابيع أمام الغريم “ليفربول”.

ووضع “السيتزنس” إحصائيات إبن “سارسال” في آخر ثلاث مُباريات، والتي تمكن خلالها من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

ويعيش نجم المنتخب الوطني فترة زاهية مع بطل إنجلترا، بعدما تمكن من فرض نفسه كأساسي في تشكيلة “بيب غوارديولا”.