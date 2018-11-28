حساب “السيتي” الرسمي: “محرز.. فخر العرب”

أشاد الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” بنجم الفريق “رياض محرز” بعد تألقه في مباراة أمس ضد “ليون” لحساب الجولة الـ5 في دوري أبطال أوروبا.

ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “رياض محرز يتصدر قائمة الأكثر تقديما للتمريرات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا حتى الآن برصيد 4 تمريرات حاسمة”.

وأضاف: “محرز فخر العرب”.

يذكر أن “محرز” ساهم في تأهل فريقه للدور الثمن نهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا بعد أن منح تمريرة حاسمة لـ “أغويرو” الذي عدل النتيجة لصالح السيتي في المباراة التي انتهت 2-2.