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حساب السيتي على التويتر مستغرب من طريقة لعب محرز!

الرياضة
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حساب السيتي على التويتر مستغرب من طريقة لعب محرز!
بقلم يونس رزيق

نشر الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي على شبكة التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة تتحدث عن طريقة لعب الجزائري رياض محرز.

وجاء في تغريدة فريق السيتي باللغة العربية: “الكرة لا تفارق قدمه”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=763894

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