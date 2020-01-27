حساب السيتي على التويتر مستغرب من طريقة لعب محرز!

وجاء في تغريدة فريق السيتي باللغة العربية: “الكرة لا تفارق قدمه”.
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حققت المؤسسة العلمية تاونزة ذات الطابع الإجتماعي التشاركي غير الربحي الإستثناء بولاية غرداية.
وهذا خاصة من خلال تحقيقها نجاح بنسبة 100% في كل الإمتحانات الرسمية بكل…
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