حساب السيتي يتغنى بهدف محرز الأول في البريميرليغ

أشاد حساب مانشستر سيتي، بمردود لاعبه الدولي الجزائري، رياض محرز، الإيجابي ضد ساوثهامبتون، برسم الجولة التاسعة من البريميرليغ.

وتمكن هداف المان سيتي الموسم الماضي، رياض محرز من إفتتاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكتب حساب السيتي عبر تويتر:”المتعة في أقدام ساحر العرب”، كما أرفقها بصورة للقطة الهدف لمحرز ضد ساوثهامتون.

يجدر للإشارة، رفع لاعب الخضر محرز رصيده لهدفين هذا الموسم، بعد أن سجل الأسبوع الماضي ضد كوبنهاجن في رابطة الأبطال.