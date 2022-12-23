حساب السيتي يتغنى بهدف محرز ضد ليفربول

تغنى الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، بهدف نجمه الدولي الجزائري رياض محرز، ضد ليفربول، برسم ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجل محرز الهدف الثاني لفريقه بطريقة رائعة، في اللقاءالذي عرف فوز السيتي بثلاثية لهدفين.

وكتب حساب الستي، اليوم الجمعة، عبر تويتر:”هل هو صاحب أجمل إستلام للكرة في إنجلترا؟.. ساحر العرب أمتع وأبدع في الهدف الثاني”.