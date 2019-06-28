حساب “السيتي” يشيد بـ “محرز”

أشاد حساب “مانشستر سيتي” بنجم الفريق الانجليزي والخضر “رياض محرز” بعد تألقه في مباراة أمس الخميس أمام “السنغال”.

ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “منتخب الجزائر يهزم السنغال بهدف دون رد في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس إفريقيا”.

وجاء أيضا: “القائد رياض محرز شارك في المباراة بالكامل وظهر بشكل مميز”.

كما عبرت جماهير “السيتي” عن سعادتها بفوز “رياض محرز” وتفوقه على نجم ليفربول “ساديو ماني”.