حساب “السيتي” يشيد بـ “محرز”

أشاد حساب “مانشستر سيتي” بنجم الفريق الانجليزي والخضر “رياض محرز” بعد تألقه في مباراة أمس الخميس أمام “السنغال”.
ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “منتخب الجزائر يهزم السنغال بهدف دون رد في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس إفريقيا”.
وجاء أيضا: “القائد رياض محرز شارك في المباراة بالكامل وظهر بشكل مميز”.
كما عبرت جماهير “السيتي” عن سعادتها بفوز “رياض محرز” وتفوقه على نجم ليفربول “ساديو ماني”.
منتخب الجزائر 🇩🇿 يهزم السنغال 🇸🇳 بهدف دون رد في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية مصر 2019
القائد رياض محرز @Mahrez22 شارك في المباراة بالكامل وظهر بشكل مميز 🔥
🔵 #السيتي pic.twitter.com/DjxaZNoeOH
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 27, 2019
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