حساب “السيتي” يشيد بـ “محرز”

الرياضة
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حساب “السيتي” يشيد بـ “محرز”
بقلم أمير بهلول

أشاد حساب “مانشستر سيتي” بنجم الفريق الانجليزي والخضر “رياض محرز” بعد تألقه في مباراة أمس الخميس أمام “السنغال”.

ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “منتخب الجزائر يهزم السنغال بهدف دون رد في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس إفريقيا”.

وجاء أيضا: “القائد رياض محرز شارك في المباراة بالكامل وظهر بشكل مميز”.

كما عبرت جماهير “السيتي” عن سعادتها بفوز “رياض محرز” وتفوقه على نجم ليفربول “ساديو ماني”.


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