حساب “السيتي” يُعلّق على هدف “محرز” العالمي !

الرياضة
  • -
  • 0
حساب “السيتي” يُعلّق على هدف “محرز” العالمي !
بقلم أمير بهلول

أشاد الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” عبر “التويتر” بالهدف العالمي الذي سجله “رياض محرز” أمام “تشيلسي”.

فقد تمكن رياض من مراوغة مدافعين قبل ان يسكن الكرة في الزاوية البعيد للحارس “كيبا”.

ونشر الحساب الرسمي فيديو للهدف معلقا: “هدف لا يسجله إلا لاعب بدرجة فنان”.

ويأتي هذا في وقت طالبت جماهير “السيتي” من “غوارديولا” مواصلة الاعتماد على “رياض” فهو يعتبر رجل “المهمات الصعبة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=731419

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com