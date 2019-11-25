حساب “السيتي” يُعلّق على هدف “محرز” العالمي !

أشاد الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” عبر “التويتر” بالهدف العالمي الذي سجله “رياض محرز” أمام “تشيلسي”.

فقد تمكن رياض من مراوغة مدافعين قبل ان يسكن الكرة في الزاوية البعيد للحارس “كيبا”.

ونشر الحساب الرسمي فيديو للهدف معلقا: “هدف لا يسجله إلا لاعب بدرجة فنان”.

ويأتي هذا في وقت طالبت جماهير “السيتي” من “غوارديولا” مواصلة الاعتماد على “رياض” فهو يعتبر رجل “المهمات الصعبة”.