حساب الكاف يُشيد بتيفو شباب بلوزداد في رابطة الأبطال

أشاد الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي “الكاف”، بتيفو أنصار شباب بلوزداد في مواجهة الزمالك، برسم الجولة الخامسة لدور المجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للكاف، اليوم الجمعة، عبر تويتر، صورة لتيفو أنصار السياربي، والذي حمل عبارة ”

“Interaction between Loyalty and Passion” أي بمعنى التفاعل بين الولاء و الشغف

وكتب حساب الكاف:”نتيجة التفاعل الكيميائي = تذكرة ربع النهائي الثالث على التوالي”.

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