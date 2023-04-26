حساب الكاف يُشيد بمدافع لياسما بلعيد

أشادت الصفحة الرسمية الخاصة بمنافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية، اليوم الأربعاء، بالمدافع الدولي الجزائري ونادي إتحاد العاصمة.

ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بمنافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية، صورة لإحتفالية المدافع بلعيد بهدفه في مواجهة الجيش الملكي.

وكتب حساب الكاف:”دائمًا يتواجد في المكان الصحيح! “، في إشارة على نجاح إرتقاءاته في الكرات الثابتة وتسجيله الأهداف.

وتألق اللاعب بلعيد ضد الجيش الملكي، يوم الأحد المنصرم، برسم ذهاب الدور ربع نهائي لكأس الكاف.

والتي عرفت محافظة المدافع بلعيد على نظافة شباك فريقه، وتسجيله هدف في المواجهة التي إنتهت بفوز إتحاد العاصمة بثنائية نظيفة.

يجدر للإشارة، خاض بلعيد زين الدين مع فريقه إتحاد العاصمة هذا الموسم 11 مباراة في منافسة كأس الكنفدرالية الإفريقية، وسجل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.