حساب “الليغ 1” يُشيد بسليماني بعد التحاقه بأولمبيك ليون

أشاد الحساب الرسمي للدوري الفرنسي بالنجم الدولي الجزائري إسلام سليماني الملتحق أمس الأربعاء بأولمبيك ليون.

حساب “الليغ 1” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نشر اليوم الخميس تقريرا مطولا عن “السوبر سليم” مستذكرا رحلته مع موناكو الموسم الماضي.

التقرير أكد أن مهاجم الخضر سبق له التألق في الدوري الفرنسي بقميص موناكو قبل التحاقه خلال هذا الميركاتو الشتوي بلوال.

وأضاف التقرير أن سليماني شكل ثنائيا حاسما مع بن يدر في موناكو كما أنه قدم العديد من التمريرات الحاسمة وسجل في الكثير من المناسبات.