حساب الليغ 1 يُعلق على التحاق بلايلي بفريق بريست !

علق الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” على عودة النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي لليغ 1.

حساب الليغ 1 على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صورة لبلايلي وهو يحمل العلم الجزائري على ظهره.

كما حملت الصورة عبارة:”مرحبا بعودتك يوسف بلايلي”، ولم يكتفي الحساب بذلك بل علق على الصورة بعبارة:”عاد مجددا لدوري المواهب”.

ويُذكر أن بلايلي سبق له ارتداء قميص فريق أنجي في الدوري الفرنسي قبل العودة لنادي الترجي الرياضي التونسي.