حساب الليغ 1 يُعلق على التحاق بلايلي بفريق بريست !
بقلم عبد النور حواز
علق الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” على عودة النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي لليغ 1.
حساب الليغ 1 على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر صورة لبلايلي وهو يحمل العلم الجزائري على ظهره.
كما حملت الصورة عبارة:”مرحبا بعودتك يوسف بلايلي”، ولم يكتفي الحساب بذلك بل علق على الصورة بعبارة:”عاد مجددا لدوري المواهب”.
ويُذكر أن بلايلي سبق له ارتداء قميص فريق أنجي في الدوري الفرنسي قبل العودة لنادي الترجي الرياضي التونسي.
رابط دائم : https://nhar.tv/BH5ZZ