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الرياضة

حساب المان سيتي يستذكر هدف محرز ضد اليونايتد

بقلم فيصل زيان بوزيان
حساب المان سيتي يستذكر هدف محرز ضد اليونايتد
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نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، هدف لاعبه الدولي الجزائري، رياض محرز،عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكتب اليوم الإثنين، حساب السيتي على تويتر:”ذكرى آخر ديربي مانشستر.. يالها من ركلة طائرة من رياض محرز.

وللتذكير، سجل محرز هدفا رائعا في ديربي مانشستر، ضد اليونايتد الموسم الماضي في اللقاء الذي إنتهى 4.1 تسجيل محرز ثنائية في اللقاء.

رابط دائم : https://nhar.tv/r1V79
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