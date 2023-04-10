حساب “اليويفا” يشيد بأخلاق ساديو ماني

أشاد الحساب الرسمي لرابطة أبطال أوروبا، بالنجم السنغالي ولاعب بايرن ميونيخ ساديو ماني، بعد أن قام بلفتة طيبة تجاه فتى جامع الكرات بملعب أليانز أرينا.

نشر الحساب الرسمي لـ”ليويفا”، فيديو لنجم البايرن ساديو ماني، يظهر فيه جالسا على مقاعد البدلاء، أثناء مواجهة فريقه للبياسجي في ثمن نهائي رابطة الأبطال.

وبعدها أشار ماني للفتى جامع الكرات بالملعب بالقدوم إليه وبعدها قام بإهدائه قميصه، وقام بتحيته.

وإكتفى الحساب الرسمي لـ”اليويفا” بالتعليق على الفيديو بكلمة ماني وأضاف إيموجي لقلب، في إشارة على طيبة اللاعب السنغالي ساديو ماني وأخلاقه الحميدة.