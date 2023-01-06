حساب اليويفا يشيد بمحرز
بقلم فيصل زيان بوزيان
أشاد الحساب الرسمي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا“، بتألق الدولي الجزائري رياض محرز، بعد أن قاد فريقه للفوز ضد تشيلسي في البريميرليغ.
وغرد حساب “اليويفا” عبر تويتر:”محرز حاسم ضد تشلسي.. يجب أن تكون دائما مستعد”.
يذكر أن، شارك نجم الخضر في اللقاء بديلا بداية من الدقيقة 60 وسجل هدف الفوز لفريقه بعدها بـ4 دقائق.
⚽️ @Mahrez22 décisif ce soir à Chelsea (0-1): «Il faut toujours être prêt»#CFCMCI | #UCL pic.twitter.com/16OTqIrkHC
— L’UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) January 5, 2023
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