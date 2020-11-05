حساب “اليويفا” يُشيد بـ “بن ناصر”

أشاد الحساب الرسمي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” بالنجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، لاعب ميلان.

ونشر حساب “اليويفا” عبر “التويتر” فيديو لـ “بن ناصر” المتألق مع الرسونيري.

أداء النجم الجزائري يلقى صدى كبير في الوسط الرياضي العالمي، خاصة أنه يعتبر “محرك” ميلان.

فالإشادة تأتي من طرف الجميع سواء لاعبين سابقين أو محللين وحتى النقاد.