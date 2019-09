حساب تشامبيانزليغ آسيا:”هل يُعيد بونجاح سيناريو مامادو نيانغ؟

حيث نشر أمسية اليوم الخميس الحساب الرسمي لمنافسة دوري أبطال أسيا صورة نجم الخضر بجانب صورة مهاجم السد السابق مامادو نيانغ.

وأرفق الحساب الصورتين بتغريدة:”في 2011 عندما وصل السد للمرة الآخيرة للدور نصف النهائي من منافسة دوري أبطال اسيا سجل مامادو نيانغ ثنائية داخل الديار سمحت لفريقه بالشعور بالراحة قبل لقاء العودة”.

وأضاف الحساب:”هل يستطيع بغداد بونجاح تكرار ذات السيناريو يوم الثلاثاء ضد الهلال السعودي؟”.

2⃣0⃣1⃣1⃣ –> the last time @AlsaddSC played in an ACL semi-finals, Mamadou Niang's two-goal heroics at home put the 🇶🇦 side in a comfortable position in the 1st leg.

Can Bounedjah re-create that event in the #ACL2019 SF vs Al Hilal next Tuesday? pic.twitter.com/3u2Gjc2iqW

— AFC Champions League (@TheAFCCL) September 26, 2019