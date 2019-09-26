حساب تشامبيانزليغ آسيا:”هل يُعيد بونجاح سيناريو مامادو نيانغ؟

كلما اقترب موعد مواجهة السد القطري والهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي منافسة رابطة أبطال أسيا كلما كثر الحديث عن بغداد بونجاح.
حيث نشر أمسية اليوم الخميس الحساب الرسمي لمنافسة دوري أبطال أسيا صورة نجم الخضر بجانب صورة مهاجم السد السابق مامادو نيانغ.
وأرفق الحساب الصورتين بتغريدة:”في 2011 عندما وصل السد للمرة الآخيرة للدور نصف النهائي من منافسة دوري أبطال اسيا سجل مامادو نيانغ ثنائية داخل الديار سمحت لفريقه بالشعور بالراحة قبل لقاء العودة”.
وأضاف الحساب:”هل يستطيع بغداد بونجاح تكرار ذات السيناريو يوم الثلاثاء ضد الهلال السعودي؟”.
2⃣0⃣1⃣1⃣ –> the last time @AlsaddSC played in an ACL semi-finals, Mamadou Niang's two-goal heroics at home put the 🇶🇦 side in a comfortable position in the 1st leg.
Can Bounedjah re-create that event in the #ACL2019 SF vs Al Hilal next Tuesday? pic.twitter.com/3u2Gjc2iqW
— AFC Champions League (@TheAFCCL) September 26, 2019
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