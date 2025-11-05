حساب دوري أبطال آسيا يتغنى بـ “محرز”

أشاد الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا للنخبة بفنيات قائد “الخضر” ونجم نادي الأهلي السعودي رياض محرز.

وكان محرز، قد قاد فريقه أمس الثلاثاء، للعودة بانتصار ثمين استقر على نتيجة 1-2، أمام المضيف السد القطري، برسم الجولة الـ 4 من المنافسة الآسيوية.

وافتتح نجم مانشستر سيتي الانجليزي السابق، باب التهديف في لقاء شهد مشاركة الدولي الجزائري الآخر، يوسف عطال بديلا من جانب الفريق القطري.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا للنخبة، هدف مرمى في مرمى السد. وأرفقه بتعليق جاء فيه: “رياض محرز لمسة، قرار، وإبداع خالص.. تسديدة من فنان يعرف كيف يصنع الفرق في اللحظة المناسبة”.

يشار إلى أن محرز، بصم أمس، على ثالث أهدافه في النسخة الحالية من المنافسة القارية. مقابل تمريرة حاسمة في 4 لقاءات مع الفريق السعودي.

وهو الذي ساهم بشكل كبير في تتويج الأهلي التاريخي بالنسبة الماضية. حينما ساهم بـ 17 هدفا، سجل منها 9 مقابل 8 تمريرات حاسمة.