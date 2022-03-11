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الرياضة

حساب “دوري الأبطال” يتغنى برياض محرز

بقلم عبد النور حواز
حساب “دوري الأبطال” يتغنى برياض محرز
محرز
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تغنى الحساب الرسمي لمنافسة كأس دوري أبطال أوروبا بالنجم الدولي الجزائري رياض محرز.

حساب “دوري الأبطال” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر مراوغة رائعة لمحرز أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

كما أرفق الحساب الفيديو الذي نشره اليوم الجمعة بعبارة:”لا كروكيتا لرياض محرز”.

وشارك محرز بديلا أمام الضيف البرتغالي بملعب الاتحاد في اللقاء الذي شهد تأهل السيتي لربع نهائي دوري الأبطال.

رابط دائم : https://nhar.tv/WpFNg
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