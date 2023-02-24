حساب دوري المؤتمرات يشيد بالمستوى الجيد لسليماني

أشاد الحساب الرسمي لدوري المؤتمرات الأوروبية، بمهاجم نادي أندرلخت، إسلام سليماني، عقب تألقه في مواجهة لودوغوريتس البلغاري في الدور 16 من المنافسة.

ونشر الحساب الرسمي لدوري المؤتمرات، صورة لمهاجم الخضر،أمس الخميس، عبر تويتر وأرفقها بعبارة:”سليماني صانع الفارق”.

يجدر للإشارة، شارك أمس الخميس، مهاجم أندرلخت سليماني، في المواجهة ضد لودوغوريتس البلغاري، في الدور 16 للمنافسة، أساسيا لغاية الدقيقة 83.

كما قدم السوبر سليم تمريرة حاسمة في المواجهة التي إنتهت بنتيجة 2.1، والتي حسمها أندرلخت بركلات الجزاء، بعد الخسارة ذهابا 1.0.