حساب سوسطارة:”شريفي مشهور في كينيا”

صنع الظهير الأيسر لفريق إتحاد العاصمة “رضوان شريفي” الحدث في مواجهة “غور ماهيا” الكيني ظهيرة اليوم الأحد.

حيث حضر مُشجع كيني الى مدرجات الملعب رافعا لافتة كتب عليها بالإنجليزية:”شريفي هل يُمكن أن تمنحني قميصك من فضلك”.

وهي اللافتة التي تجاوب معها صاحب الرجل اليُسرى مانحا قميصه للمشجع الذي أبدى سعادته الكبيرة بالهدية.

وعنون حساب سوسطارة على التويتر الحادثة بعبارة:”شريفي مشهور في كينيا”.