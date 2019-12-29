حساب “غلادباخ” يستعرض مشوار “بن سبعيني” المُبهر

استعرض الحساب الرسمي لبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مشوار النجم الدولي الجزائري “رامي بن سبعيني” مع فريقهم هذا الموسم.
“تويتر” غلادباخ نشر 4 صورا لإبن ولاية قسنطينة تُلخص أهم لحظاته هذا الموسم بداية من يوم التوقيع وصولا لثنائيته الرائعة ضد “بايرن ميونيخ”.
وكتب “تويتر” الفريق الألماني:”رامي بن سبعيني.. 14/08/2019 الإمضاء على العقد.. 14/09/2019 أول لقاء مع غلادباخ.. 10/11/2019 أول هدف.. 07/12/2019 أول دوبلي”.
🇩🇿 RAMY BENSEBAINI 2⃣5⃣
💥 14/08/2019 : signature 🖊
💥 14/09/2019 : 1er match 🏟
💥 10/11/2019 : 1er but ⚽
💥 07/12/2019 : 1er doublé ⚽⚽#Mercato2019 @bensebainiRams #DieFohlen 🐎💚 pic.twitter.com/eKxaPH1Gwm
— Gladbach (@borussia_fr) December 29, 2019
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