حساب “فيتيس آيرنهم” يشيد بـ “درفلو”

يواصل الجزائري “أسامة درفلو” التألق في الدوري الهولندي مع فريقه “فيتيس آرينهايم” بعد أن قاده للفوز سهرة أمس السبت في الدوري المحلي.

وكان اللاعب السابق لإتحاد العاصمة قد سجل هدفا بالكعب وعلى طريقة “ماجر” مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

كما أشاد الحساب الرسمي للفريق الهولندي عبر “التويتر” بأداء “درفلو” وبـ “الغرينتا” التي يتميز بها وذلك في تغريدة جاء فيها: “ذلك الشعور.. درفلو فعل كل شيء للفوز بالمباراة”.