حساب “كأس العالم” يتغنى بـ”ريمونتادا” الجزائر

نوّه الحساب الرسمي لمنافسة كأس العالم، بـ”ريمونتادا” المنتخب الوطني، أمام نظيره الأردني، ضمن فعاليات الجولة الـ 2، من المجموعة الـ 10 لنسخة 2026، الجارية وقائعها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وانهى “الخضر” المرحلة الأولى من اللقاء الذي انطلق فجر اليوم الثلاثاء. بتوقيت الجزائر، متخلفين في النتيجة 1-0. قبل أن يقبلوا الطاولة على “النشامى” بثنائية بن بوعلي وغويري. ليضعوا قدما ونصف في الدور الـ 32.

ونشر حساب “FIFA World Cup” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورا من احتفالات مسجلا ثنائية “الحضر” بن بوعلي وغويري. وأرفقها بعنوان: “عودة جزائرية تُدرس”.

يشار إلى أن المنتخب الوطني، حقق أول 3 نقاط له في المحفل العالمي. بعد الهزيمة في الافتتاح أمام الأرجنتين. وسيكون الأحد القادم. على موعد مع حسم التأهل الذي سيتحقق بالفوز أو التعادل، أمام النمسا، من دون أي حسابات.

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