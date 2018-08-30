حساب “مانشستر سيتي” الرسمي: “من أين لك هذا يا إبن الجزائر” !

صنع الهدف الذي سجله رياض محرز يوم أمس الأربعاء في تدريبات فريقه “مانشستر سيتي” الحدث في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر حساب مانشستر سيتي الرسمي في التويتر فيديو لهدف محرز الخرافي تحت عنوان: “من أين لك هذا يا إبن الجزائر” !

هذا واستعاد النجم الجزائري عافيته واستعاد روحه الإيجابية أين ظهر في تدريبات فريقه فرحا ومبتسما ويعول المدرب “غوارديولا” كثيرا على نجم الخضر من اجل تقديم مستوى كبير في قادم الجولات.