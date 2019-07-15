حساب “مانشستر سيتي”: “محرز فخر العرب”

أشاد حساب “مانشستر سيتي” الرسمي عبر التويتر بالنجم الجزائري “رياض محرز”، واحتفل بجنون بعد هدفه العالمي في شباك “نيجيريا”.
ونشر الحساب الرسمي للفريق الانجليزي: “الجزائر إلى نهائي كأس إفريقيا.. مبروك الجزائر ومبروك رياض”.
وجاء في تغريدة أخرى: “محرز.. فخر العرب يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة”.
رياض محرز @Mahrez22 يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة 👏
فخر العرب 💙🇩🇿
🔵 #السيتي pic.twitter.com/lNsHq4TPIX
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 14, 2019
الجزائر @LesVerts إلى النهائي 🇩🇿
مبرووووك يا رياض @Mahrez22 👏🙌
🔵 #السيتي pic.twitter.com/0WreY7P8VJ
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 14, 2019
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