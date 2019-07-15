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حساب “مانشستر سيتي”: “محرز فخر العرب”

الرياضة
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حساب “مانشستر سيتي”: “محرز فخر العرب”
بقلم أمير بهلول

أشاد حساب “مانشستر سيتي” الرسمي عبر التويتر بالنجم الجزائري “رياض محرز”، واحتفل بجنون بعد هدفه العالمي في شباك “نيجيريا”.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الانجليزي: “الجزائر إلى نهائي كأس إفريقيا.. مبروك الجزائر ومبروك رياض”.

وجاء في تغريدة أخرى: “محرز.. فخر العرب يفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة”.


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