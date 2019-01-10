حساب “مانشستر سيتي” يستفز “صلاح”: “الله على أخلاقك يا ابن الصحراء” !

أشاد حساب “مانشستر سيتي” الرسمي بأداء النجم الجزائري “رياض محرز” بعد تألقه هذا الموسم وخاصة في مباراة أمس في نصف نهائي كأس الرابطة.

ونشر حساب “السيتي” عبر التويتر: “تمريرتان حاسمتان وهدف.. محرز يصنع أكثر مما يسجل”.

وتابع: “الله على أخلاقك يا ابن الصحراء”.

وتم تداول هذه التغريدة في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي خاصة من طرف الجزائريين.