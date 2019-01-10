حساب “مانشستر سيتي” يستفز “صلاح”: “الله على أخلاقك يا ابن الصحراء” !

الرياضة
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حساب “مانشستر سيتي” يستفز “صلاح”: “الله على أخلاقك يا ابن الصحراء” !
بقلم أمير بهلول

أشاد حساب “مانشستر سيتي” الرسمي بأداء النجم الجزائري “رياض محرز” بعد تألقه هذا الموسم وخاصة في مباراة أمس في نصف نهائي كأس الرابطة.

ونشر حساب “السيتي” عبر التويتر: “تمريرتان حاسمتان وهدف.. محرز يصنع أكثر مما يسجل”.

وتابع: “الله على أخلاقك يا ابن الصحراء”.

وتم تداول هذه التغريدة في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي خاصة من طرف الجزائريين.


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