حساب “مانشستر سيتي” يستفز “صلاح”: “الله على أخلاقك يا ابن الصحراء” !

أشاد حساب “مانشستر سيتي” الرسمي بأداء النجم الجزائري “رياض محرز” بعد تألقه هذا الموسم وخاصة في مباراة أمس في نصف نهائي كأس الرابطة.
ونشر حساب “السيتي” عبر التويتر: “تمريرتان حاسمتان وهدف.. محرز يصنع أكثر مما يسجل”.
وتابع: “الله على أخلاقك يا ابن الصحراء”.
وتم تداول هذه التغريدة في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي خاصة من طرف الجزائريين.
رياض محرز @Mahrez22 🇩🇿 أمام بيرتون البيون
تمريرتان حاسمتان 🅰🅰
هدف ⚽
يصنع أكثر مما يسجل.. الله على أخلاقك يا محارب الصحراء 👏#السيتي_بيرتون#السيتي
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 9, 2019
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