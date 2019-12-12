حساب “مانشستر سيتي” يُشيد بمشوار محرز في دوري الأبطال

آشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي بنجمه الدولي الجزائري “رياض محرز” بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا.

حساب السيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة نجم الخضر من مواجهة دينامو زغرب الكرواتي التي جرت أمسية الأربعاء.

الحساب أرفق الصورة بعبارة:”رياض محرز أسهم في 10 أهداف خلال 9 مباريات خاضها كأساسي مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال، سجل هدفين وقدم 8 تمريرات حاسمة”.

محرز في النسخة الماضية من “التشامبيانزليغ” سجل هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة وهي ذات الحصيلة التي بصم عليها لحد الآن في النسخة الحالية.