حساب “مانشستر سيتي”: “1..2..3 فيفا لالجيري”

أشاد حساب “مانشستر سيتي” الرسمي بالمنتخب الجزائري وبالنجم “رياض محرز” بعد أن تمكن من قيادة الخضر للتأهل للدور الربع النهائي.

ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “وان.. تو.. ثري.. فيفا ألجيري”.

وجاء في ذات التغريدة أيضا: “منتخب الجزائر إلى الدور الربع النهائي بعد الفوز بثلاثية نظيفة أمام غينيا”.

وجاء أيضا: “نجمنا رياض محرز لعب المباراة بالكامل وسجل الهدف الثاني لمحاربي الصحراء.. مبروك رياض”.