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حساب “مانشستر سيتي”: “1..2..3 فيفا لالجيري”

الرياضة
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حساب “مانشستر سيتي”: “1..2..3 فيفا لالجيري”
بقلم أمير بهلول

أشاد حساب “مانشستر سيتي” الرسمي بالمنتخب الجزائري وبالنجم “رياض محرز” بعد أن تمكن من قيادة الخضر للتأهل للدور الربع النهائي.

ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “وان.. تو.. ثري.. فيفا ألجيري”.

وجاء في ذات التغريدة أيضا: “منتخب الجزائر إلى الدور الربع النهائي بعد الفوز بثلاثية نظيفة أمام غينيا”.

وجاء أيضا: “نجمنا رياض محرز لعب المباراة بالكامل وسجل الهدف الثاني لمحاربي الصحراء.. مبروك رياض”.


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