حساب “مانشستر سيتي”: “1..2..3 فيفا لالجيري”

أشاد حساب “مانشستر سيتي” الرسمي بالمنتخب الجزائري وبالنجم “رياض محرز” بعد أن تمكن من قيادة الخضر للتأهل للدور الربع النهائي.
ونشر حساب “السيتي” عبر “التويتر”: “وان.. تو.. ثري.. فيفا ألجيري”.
وجاء في ذات التغريدة أيضا: “منتخب الجزائر إلى الدور الربع النهائي بعد الفوز بثلاثية نظيفة أمام غينيا”.
وجاء أيضا: “نجمنا رياض محرز لعب المباراة بالكامل وسجل الهدف الثاني لمحاربي الصحراء.. مبروك رياض”.
وان تو ثري فيفا ألچيري 🇩🇿👌
منتخب الجزائر @LesVerts إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب غينيا.
نجمنا @Mahrez22 لعب المباراة بالكامل وسجل الهدف الثاني لمحاربي الصحراء.. مبرووووك يا رياض 💙
🔵 #السيتي pic.twitter.com/dZGaih0qr1
— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 7, 2019
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