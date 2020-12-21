حساب مزور لتوريط شنين مع الصهيوني كوهين

تداول متصفحون للفايسبوك منذ ساعات، مساء اليوم الإثنين، صورة من حساب إيدي كوهين مستشار رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، على تويتر، وهو يطلق سمومه ودعاياته المضللة تجاه الدول العربية والإسلامية، مثلما اعتاد.

المثير في ما تم تداوله هو أن إحدى التغريدات التي يظهر فيها كوهين يتحدث عن مستقبل أسود للبنان والعراق، بسبب ما وصفه بالإفلاس الكامل، ظهر عليها اسم رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين.

ويبدو من خلال صورة تغريدة الصهيوني إيدي كوهين، وكأن شنين أبدى إعجابه بالمنشور.



وفي هذا الإطار، أفادت مصادر مقربة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الأمر مفتعل ومدبر، ونفت في نفس الوقت أن يكون الحساب الذي تم منه إبداء الإعجاب بمنشور الصهيوني كوهين هو حساب شنين.

تجدر الإشارة إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف قيادات من حركة البناء الوطني التي يقودها عبد القادر بن قرينة. ويعتبر سليمان شنين أحد كوادرها، حيث سبق أن تم استهداف بن قرينة عبر سلسلة من المنشورات المحرفة والمزورة، بطريقة ممنهجة، أوحت بأن وراءها جهة منظمة.