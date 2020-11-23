حساب “ميلان” الرسمي: “قدمك اليسرى ساحرة يا مايسترو”

أشاد نادي “ميلان” بأداء النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، الذي قدم مباراة كبيرة أمام “نابولي” سهرة أمس الأحد.
ونشر حساب “ميلان” الرسمي تغريدة جاء فيها: “أمسية ساحرة بقدر سحر قدمك اليسرى يا مايسترو”.
في حين “بن ناصر” قد غرد قائلا: “إنتصار رائع في نابولي شكرا للجميع.. الموعد القادم يوم الخميس في الأوروبا ليغ”.
يذكر أن “بن ناصر” كان وراء الهدف الثالث لفريقه بعد أن مرر كرة حاسمة لزميله “هاوجي”.
أمسية ساحرة بقدر سحر قدمك اليسرى يا مايسترو 🎩🇩🇿 https://t.co/7Yw7JrduQn
— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 22, 2020
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