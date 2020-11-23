حساب “ميلان” الرسمي: “قدمك اليسرى ساحرة يا مايسترو”

أشاد نادي “ميلان” بأداء النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، الذي قدم مباراة كبيرة أمام “نابولي” سهرة أمس الأحد.

ونشر حساب “ميلان” الرسمي تغريدة جاء فيها: “أمسية ساحرة بقدر سحر قدمك اليسرى يا مايسترو”.

في حين “بن ناصر” قد غرد قائلا: “إنتصار رائع في نابولي شكرا للجميع.. الموعد القادم يوم الخميس في الأوروبا ليغ”.

يذكر أن “بن ناصر” كان وراء الهدف الثالث لفريقه بعد أن مرر كرة حاسمة لزميله “هاوجي”.