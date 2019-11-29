حساب “ميلان” الرسمي يُشيد بـ “بن ناصر” على الطريقة الجزائرية !

أشاد نادي “ميلان” بالموهبة الجزائرية “اسماعيل بن ناصر” الذي استطاع فرض منطقه مع المدرب “بيولي”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي “ميلان” عبر التويتر صورة لـ “بن ناصر” معلقا عليها: “نربحهوم ڤـاع.. نفرحو ڤـاع”.

يذكر أن “ميلان” سيواجه “بارما” وعينه على العودة إلى سكة الانتصارات مع استنفاذ عقوبة “بن ناصر”.

فالمدرب “بيولي” سيزج بالجزائري كأساسي بعد المردود الرائع الذي قدمه في آخر مباراتين شارك فيهما مع “ميلان”.