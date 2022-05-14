حساسية ابني الزائدة جعلته يفضل العزلة

السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى أن يكون الجميع بخير وبعد، رسالتي اليوم لا تحمل مشكل معين،لكن أريد من خلالها وجهة نظر أستنير بها في حياتي لتنشئة أولادي، فأنا سيدة حريصة كل الحرص على تربيتهم بطريقة سوية بإذن الله، فهم سيكبرون ويخوضون الحياة بمفردهم .ومؤكد أنه في يوم من الأيام لن أكون بجانبهم،

حساسية ابني الزائدة جعلته يفضل العزلة

لهذا فانا دائمة أحب أن أستمع كثيرا لتجارب الأخريات، لهذا أريد أن أجد حلا لأواجه به مشكلة أصادفها مع ابني صاحب الـ10 سنوات مؤخرا، فقد لاحظت أنه يحب العزلة كثيرا، ولا يحتك بإخوته ولا حتى أترابه من الأطفال، يتحسس من أبسط الانتقادات ويشتكي دوما من معاملة إخوته، بالرغم من أنني ووالده نعاملهم على قدم المساواة، وأحرص كثيرا على أن يعاملوا بعضهم باحترام، صدقوني إن قلت لكم أنني خائفة من أن يستمر معه الأمر حتى الكبر ويصبح حاد الطباع، وصعبٌ التعامل معه، فهل الأمر طبيعي بالنسبة لطفل في سنه؟ وكيف أتعامل مع شخصيته من فظلكم؟

السيدة نبيلة من الوسط

الــــــــــــــــــــــــــــــرد:

وعليكم السلام ورحمة الله أخيتي، قبل الاسترسال في الرد، دعيني أشكرك على وعيك الكبير، فنحن في الحياة حقا نحتاج لأنك ندعم بعضنا البعض وأن نستفيد من تجارب غيرنا في الحياة، خاصة في مسألة تنشئة الأولاد، فكل أم بحاجة بخبرة الأخرى حتى تستقي الدروس وتطبقها في تقويم سلوك أولادها، وطرحك هذا إن دلّ على شيء إنما يدل على أنك زوجة صالحة وأم حنون أيضا، في البداية اعلمي أنه من الطبيعي جدا ومن البراءة أن يكون لابنك ردود أفعال تثير غضبه إن استفزه أي انتقاد سلبي من الآخرين، أو مقابل أي محاول للانتقاص من أنه من طرف أيٍ كان، أما العزلة فهي محاولة منهم للهروب من الوقوع في مواقف محرجة.

حساسية ابني الزائدة

لذلك سيدتي بدل التوتر وخلق حالة طوارئ في المنزل،يجب ان تعلمي أن الأمر طبيعي، لكن ما عليك فعله هو التقرب أكثر من ابنك كذلك يجب ان تخلصيه من سلوك العزلة، عليك أن تتحدثي إليه وتحاولي التعرف على سبب عزلته هل إحساسه بالنقص اتجاه الآخرين أم الخجل، فعِّلي عامل التحاور داخل الأسرة وادمجي فيه جميع العناصر الأسرية، كما يجب ان تستعملي أسلوب عدم التفضيل بين أطفالك حتى لا تخلقي جو الغيرة والتنافس بينهم، وازرعي فيه الثقة بالنفس، وسوف تجدين نتائج ايجابية بإذن الله.