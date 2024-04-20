حساسية حبوب اللقاح: خمس نصائح للحد من الأعراض

تجعل العديد من حبوب اللقاح الحياة صعبة بالنسبة لملايين الأشخاص كل ربيع.

فيما يلي بعض النصائح التي يجب اعتمادها للحد من الأعراض:

اغسل شعرك في المساء

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية تجاه حبوب اللقاح. فإن الهدف هو جلب أقل عدد ممكن من المواد من الخارج إلى منازلهم.

لذا، عند عودتك إلى المنزل، يُنصح بترك حذائك خارج الباب ثم الذهاب بسرعة للاستحمام ثم تغيير ملابسك. حتى لا ترتدي تلك الملوثة من الخارج.

يمكنك أيضًا غسل أنفك وعينيك مباشرةً باستخدام المصل الفسيولوجي على سبيل المثال.

وللحصول على ليلة أكثر هدوءا، اغسل شعرك أو اشطفه على الأقل في المساء. لأن حبوب اللقاح تترسب بكميات كبيرة.

ويضيف معهد باستور فرنسا، إذا كان ذلك ممكنا، “لا تنام والنافذة مفتوحة إذا كان السرير قريبا من النافذة”.

فتح النوافذ في الوقت المناسب

في حين أنه قد يكون من المغزى أن تغلق نفسك في الداخل لتجنب حبوب اللقاح. إلا أنه لا يزال من المهم تهوية منزلك كل يوم.

ولذلك يوصى بفتح النوافذ قبل شروق الشمس وبعد غروبها. حيث تنخفض درجات الحرارة ويقل عدد حبوب اللقاح العالقة في الهواء.

ومع ذلك، عند السفر بالسيارة، يجب إبقاء النوافذ مغلقة.

تجنب المواد المهيجة أو المسببة للحساسية

بالإضافة إلى ذلك، توصي السلطات الصحية بفرنسا في المنزل بتجنب التعرض للمواد الأخرى المهيجة أو المسببة للحساسية. والتي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعراض المرتبطة بحساسية حبوب اللقاح.

لذلك، تجنب استخدام العطور الداخلية أو منتجات التنظيف القاسية. والامتناع عن حرق الشموع أو البخور. وبنفس الطريقة، تعمل السجائر كمهيج.

احمِ نفسك في الخارج

خلال فترات ارتفاع مخاطر الحساسية، يجب تجنب الأنشطة الخارجية التي تؤدي إلى التعرض المفرط لحبوب اللقاح. مثل قص العشب أو صيانة الحديقة أو الأنشطة الرياضية.

ومن الممكن ارتداء النظارات الشمسية، وحتى النظارات الواقية، لحجب بعض حبوب اللقاح.