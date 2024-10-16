 حسام البدري لـ النهار أونلاين: “كنت مستعدا لتدريب بلوزداد ولا أحد اتصل بي” 

فند المدرب المصري حسام البدري إشاعات اتصال إدارة شباب بلوزداد به خلال الأيام القليلة الماضية، لخلافة المدرب كورنتين مارتينز.

وقال حسام البدري، في تصريح لـ “النهار أونلاين” اليوم الأربعاء، بعد دقائق من إعلان إدارة الفريق تعيين المدرب عبد القادر عمراني على رأس العارضة الفنية: “حاليا أن متواجد في دبي. وعرض شباب بلوزداد أعتقد أنه ترشيح فقط ولم يتصل بي مسؤول رسمي بل تلقت اتصالا من وكيل فقط”.

كما أضاف حسام البدري الذي سبق له تدريب عدد من الأندية الإفريقية. وكان مطلب أنصار أبناء العقيبة الوحيد: “العودة للتدريب في الجزائر بالنسبة لي مقبولة”.

وأردف “أنا كان لدي رغبة كبيرة لتحقيق بطولة بالجزائر و شباب بلوزداد نادي مؤهل للبطولات”.

وكان حسام البدري الذي سبق له الإشراف على العارضة الفنية لفريق وفاق سطيف، مطلباً لأنصار “السياربي” بالنظر إلى خبرته في التعامل مع المواعيد الكبرى تتقدمها منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

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