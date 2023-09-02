حسام الدين غشة يهدي الفوز للترجي في مواجهة المتلولي

قاد المهاجم الجزائري حسام الدين غشة، الويم السبت، ناديه الترجي التونسي، لتحقيق الفوز في المواجهة التي جمعتهم بفريق المتلولي.

وشارك حسام غسة، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الترجي، في هذه المباراة التي جمعتهم بالضيف نجم المتلوي.

كما برز المهاجم الجزائري بقوة في الدقيقة الـ75 من عمر هذه المباراة، أين سجل هدف الفوز لناديه الترجي.

وانتهت هذه المواجهة بفوز حسام الدين غشة، وناديه الترجي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، على حساب نجم المتلوي.