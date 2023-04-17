قناة النهار حسام الوهراني: أوروبا ليست جنة وما يروج في مواقع التواصل الإجتماعي خاطئ بقلم النهار أونلاين نشر في 17 أفريل 2023 - 12:24 شارك غرِّد أرسل 154 0 حسام الوهراني: أوروبا ليست جنة وما يروج في مواقع التواصل الإجتماعي خاطئ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dn2JA برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا أم الخير تتحدث عن الحادثة التي وقعت لها مع المخرج والإنتاج من خلال تصوير كاميرا خفية قناة النهار 30 مارس حسين من فرقة تيكوباوين: أنا نسمع روحي ونسمع كلش قناة النهار 28 مارس واش داني / لأوّل مرّة هشام كووك طيحوه في كاميرا كاشي🤣 🤣 رجعوه يغلي نحّا الطابلية وحب يضّارب قناة النهار 28 مارس ضحكة ولعبة / شيء موجود في الجنة ومتواجد في الأرض ؟ قناة النهار 01 أفريل ZOOM مع MISTERX "الحلقة 15 "الإختيار الأول قناة النهار 13 أفريل رحيم : نعذر المخرج مزاحم.. قناة النهار 07 أفريل سيليا ولد محند تكشف عن دورها في فيلم "سيدي لخضر بن خلوف" قناة النهار 07 أفريل عايدة عبابسة: إتخذت القرار بالإعتزال فنيا لكن فيه أمل تزيدو تشوفوني في دور عن قريب قناة النهار 16 أفريل الأجواء بملعب رادس دقائق قبل لقاء الخضر والنيجر قناة النهار 27 مارس بلال نجم مسلسل الدامة: أنا فخور جدا بشقيقي إسلام قناة النهار 11 أفريل