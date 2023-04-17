قناة النهار “حسام الوهراني: “ماكاش بنة تاع رمضان في الغربة وتحيا البلاد بقلم قناة النهار نشر في 17 أفريل 2023 - 01:47 الجزائر شارك غرِّد أرسل 12 0 رابط دائم : https://nhar.tv/BnF0u برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا "عباس ريغي : "لكان نكتبوا المالوف راح نخرجوه من الروح تاعو قناة النهار 07 أفريل محمد علال.. لا يوجد تنظيم قناة النهار 03 أفريل بلال بطل "الدامة" يعلّق على صورة عايدة عبابسة.. قناة النهار 04 أفريل غاني الجزائري يبدع بأغنية "علاش الغدر" للراحل بوجمعة العنقيس قناة النهار 04 أفريل طقس مشمس و إنخفاض درجات حرارة في هذه المناطق قناة النهار 27 مارس رؤوف نجم مسلسل الدامة: جوزت كاستينغ 6 مرات مع يحيى مزاحم حتى قبلوني في مسلسل الدامة قناة النهار 11 أفريل نور الدين حيان: هناك فنانين إنتهت صلاحيتهم قناة النهار 13 أفريل محمد علال: جعفر قاسم عمرو ما نقص من قيمتي قناة النهار 09 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة التاسعة | الوحم قناة النهار 31 مارس فريدة حرحار تكشف لأول مرة عن العمل الذي سيجمعها مع سليم حليموش بعد رمضان قناة النهار 01 أفريل