حسام حبيب يكشف حقيقة ضربه لشيرين عبد الوهاب

كشف الفنان المصري حسام حبيب، عن حقيقة الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة. حول وقوع خلاف جديد بينه وبين زوجته شيرين عبد الوهاب.

رواد السوشيال ميديا تداولوا الأخبار عن خلاف مزعوم حدث بينهما مساء أمس في أحد الملاهي الليلية بلبنان. وتطور إلى مشاجرة بالأيدي بين حسام وشيرين، وتدخل الأمن لفض هذا الشجار.

وتواصل ET بالعربي مع حسام حبيب لمعرفة صحة الواقعة من عدمها. وقال حسام: “الخبر مش صح وكدب طبعا، احنا في أحسن حال. وبنحضر لشغل كتير الفترة الجاية، وبطلب من الناس تبطل تسمع للصحافة الصفراء.. منهم لله.. ناس مريضة”.