حسام حسن: “الأرجنتين لا تستحق الفوز.. وتعرضنا لظلم واضح”

وجّه مدرب المنتخب المصري، حسام حسن، انتقادات لاذعة للتحكيم والاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب خسارة “الفراعنة” أمام الأرجنتين بنتيجة (3-2) في الدور ثمن النهائي من كأس العالم، معتبرًا أن منتخبه تأثر بعوامل بعيدة عن الجوانب الفنية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، أكد حسام حسن أن المنتخب المصري لم ينل حقه في المباراة. مشيرًا إلى أن أداء لاعبيه كان يستحق نتيجة مختلفة، وأن المنتخب الأرجنتيني لم يكن الأفضل على أرضية الميدان.

وقال حسام حسن: “كنا الأفضل في المباراة، الحكم حرمنا من ركلة جزاء، وحرمنا من هدف”.

كما انتقد مدرب “الفراعنة” توقيت برمجة المواجهة، معتبراً أن إقامة المباراة في منتصف النهار لم يكن قرارًا موفقًا. خاصة وأن جدول البطولة كان يسمح بإقامتها في فترة لاحقة من اليوم، وهو ما كان سيضمن ظروفًا أفضل للاعبين.

وأشاد حسام حسن بالمستوى الذي قدمه لاعبوه، موضحًا بأن المنتخب المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على عناصر تنشط في الدوري المحلي، نجح في مجاراة حامل اللقب وفرض أسلوبه في فترات طويلة من اللقاء، معربًا عن فخره بالأداء الذي ظهر به الفريق رغم مرارة الإقصاء.

وعاد مدرب مصر للحديث عن التحكيم، معربًا عن استغرابه من تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف سجله منتخب بلاده. مقابل عدم مراجعة لقطة أخرى طالب خلالها اللاعبون بركلة جزاء، سبقت مباشرة هدف الفوز الذي أحرزته الأرجنتين. وهو ما اعتبره ازدواجيةً في التعامل مع الحالات التحكيمية.

وأوضح: “هناك أمور خفية تحدث في عالم كرة القدم، واجهنا بطل العالم، لكنه كان يحظى، في رأيي، بدعم على مختلف الأصعدة، سواء من الناحية التسويقية أو غيرها”.

ولم يستبعد حسام حسن أن تكون الضغوط التي مورست قبل المباراة بشأن تعيين الحكم قد أثرت على قراراته أثناء اللقاء. كما لمّح إلى أن بعض العوامل خارج المستطيل الأخضر ربما ساهمت في بقاء المنتخب الأرجنتيني في البطولة، في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا.

واختتم مدرب المنتخب المصري تصريحاته بالتأكيد على أنه غير راضٍ عما شهدته المباراة، معتبرًا أن ما حدث لا يتماشى، من وجهة نظره، مع مبادئ العدالة والروح الرياضية التي يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم حرصه على تكريسها، في حين جدد فخره بما قدمه لاعبوه أمام بطل العالم.