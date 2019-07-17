“حسام حسن”: “بلماضي سرّ قوة المنتخب الجزائري”

الرياضة
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“حسام حسن”: “بلماضي سرّ قوة المنتخب الجزائري”
بقلم أمير بهلول

أشاد المصري “حسام حسن”، بمدرب المنتخب الوطني “جمال بلماضي” مؤكدا أن هذا الأخير هو سر قوة “الخضر” في البطولة.

وقال حسام حسن في تصريحاته لبرنامج “اللعيب”: “كان يمكن للمنتخب الجزائري أن لا يقدم شيء يذكر في البطولة لولا وجود مدرب من نوعية بلماضي”.

وأضاف: “بلماضي بفكره وبشغفه نجح في إخراج الأفضل من لاعبيه، وحتى الخطة التي انتهجها كانت حسب إمكانيات لاعبيه”.

وتابع: “بلماضي يذكرني دائما بالمدرب محمود الجوهري الذي قاد المنتخب المصري للفوز بكأس إفريقيا 1998”.

وختم كلامه قائلا: “صعب جدا أن يقدم أي مدرب أجنبي كان أو محلي ما قدمه “بلماضي” في هذه البطولة”.


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