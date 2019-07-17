حسام حسن: “محرز أكثر إخلاصا لمنتخبه من ساديو ماني”

أشاد النجم المصري السابق، حسام حسن بالدولي الجزائري رياض محرز، في مقارنته بالدولي السنغالي ساديو ماني.

وصرح حسام حسن، في هذا الخصوص، للصحافة المصرية: “هناك عدة نقاط تشابه بين المنتخب الجزائري، ونظيره السنغالي، كلاهما يملك مدرب كان لاعب سابق في المنتخب”.

وأضاف: “منتخب السنغال يملك ساديو ماني، الذي ينشط في الدوري الإنجليزي مثل محرز، لكن ماني، لم يظهر بكامل امكانياته المعهودة، عكس محرز، الذي ظهر أكثر إخلاصا لمنتخبه”.

وتابع حسام حسن: “محرز أظهر لعب جماعي أكثر، خلال هذه “الكان”، وفي لقطة المخالفة أمام نيجيريا، كنت متأكدا أنه سيسجل الهدف”.