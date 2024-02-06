حسام حسن مدربا لـ “الفراعنة” وشقيقه مديرا فنيا

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين المدرب الجديد لمنتخب “الفراعنة” حيث يتعلق الأمر بالدولي السابق حسام حسن.

كما كشف عن تعيين إبراهيم حسن على رأس المديرية للمنتخب الوطني المصري.

و سيخلف المدرب حسام حسن المدير الفني البرتغالي رويا فيتوريا الذي فشل في قياذة الكتيبة المصري للتتويج بكأس امم افريقيا التي تجري حاليا بكوت ديفوار بعد الإقصاء في الدور الثاني أمام الكونغو.

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