حسام حسن معجب بمضوي ويسعى للإقتداء به

أبدى الدولي المصري الأسبق، حسام حسن، مدرب نادي المصري البورسعيدي، إعجابه بمدرب الإسماعيلي المصري، خير الدين مضوي، وسعيه للإقداء به.

ونقل موقع “كووورة” العربي، تصريحات حسام حسن، أين قال: “أعجبتني خطة خير الدين مضوي، بالإعتماد على الضغط العالي في منتصف ملعب الأهلي”.

وأضاف: “ربما نستعين بجزء من هذه الخطة، قد لا يناسبنا تطبيقها أمام الأهلي، الذي يملك لاعبين مهاريين، لكن بإمكاننا تغيير طريقة اللعب في أي وقت”.

وجاءت هذه التصريحات من حسام حسن، بعد الأداء الكبير الذي قدمه أشبال المدرب الجزائري خير الدين مضوي، أمام الأهلي المصري.