قناة النهار حسام زكي :” إجتماعات أمس واليوم مرّت في جو من الودّ والإحترام” بقلم قناة النهار نشر في 30 أكتوبر 2022 - 16:47 القمة العربية شارك غرِّد أرسل 152 0 حسام زكي :” إجتماعات أمس واليوم مرّت في جو من الودّ والإحترام” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CTEwC القمة العربية اقرأ أيضا مراكز التكوين.. فرصة الشباب الثانية لإختيار مهنة مستقبلية قناة النهار 26 أكتوبر وزير الصحة يزور جـ ـرحى إنـ ـفجار المنيعة بمستشفى الدويرة قناة النهار 18 أكتوبر طالع هابط: شاهد كيف رد والي ولاية تيارت على مرقي عقاريي يشتكي من المحافظ العقاري قناة النهار 30 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي يكشف المستور .. "مافيا العقار" في تاجنانت ولاية ميلة قناة النهار 09 أكتوبر تربية: مُرافقة خاصة تتكفل بإطعام التلاميذ خلال الدوامين بسبب إنشغال أمهاتهم قناة النهار 14 أكتوبر توقيف 5 أشخاص وحجز أزيد من 15 ألف قرص من المؤثرات العقلية قناة النهار 23 أكتوبر بلال: كنت نسلك راسي ونخرج من المناوشات والمواقف الحرجة غير بالنكت قناة النهار 27 أكتوبر مشاكل وفوضى سيارات الأجرة.. أصحاب المجال يتبرؤون قناة النهار 24 أكتوبر المالكي: نطلب من الدول العربية التعاون معنا لمنع بريطانيا من تغيير سفارتها من تل أبيب إلى القدس قناة النهار 30 أكتوبر البطولة الوطنية للفروسية التقليدية..فرصة للرقي بها والحفاظ عليها قناة النهار 24 أكتوبر